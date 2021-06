Izba Dyscyplinarna zdecydowała w sprawie sędziego Wróbla. Nie straci immunitetu

Zobacz wideo

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zebrała się w trzyosobowym składzie. Przewodniczącym był sędzia Adam Tomczyński, pozostali dwaj sędziowie to Adam Roch i Jarosław Duś.

REKLAMA

Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego, czyli sąd który nie jest sądem, rozpoznawała w poniedziałek wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi. Według prokuratury, sędzia doprowadził do bezprawnego pobytu mężczyzny w więzieniu przez ponad miesiąc. Tyle, że zdaniem wielu prawników - to nieprawda, bo nie sędzia odpowiada za kwestie proceduralne, a był to błąd pracowników administracji, którzy ponieśli za to konsekwencje.

Prof. Wróbel był jednym z kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego. Dostał najwięcej głosów, ale stanowisko to objęła Małgorzata Manowska.

Posłuchaj podcastu!