Na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele rządu poinformowali o rozpoczynających się szczepieniach dzieci od 12. roku życia oraz certyfikatach covidowych. Ale minister Adam Niedzielski pytany był także o koronawirusowe obostrzenia, np. dotyczące zgromadzeń publicznych.

Szef resortu zdrowia poinformował, że na oddzielnej konferencji prasowej - w środę, 2 czerwca - przedstawione zostaną "dalsze kroki luzujące". - Najpierw powiemy, co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji, a w poniedziałek - prawdopodobnie z panem premierem Morawieckim - przedstawimy informacje dotyczące takiego dłuższego planu, który będzie już obejmował całe wakacje - wyjaśniał Niedzielski.

Minister nadmienił, że jeśli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy spodziewać się dużych zmian. Stwierdził, że stopień liberalizacji obostrzeń w Polsce i tak jest dość szeroki na tle innych europejskich państw. - Myślimy o jakichś kosmetycznych zmianach, ale szczegóły przedstawię jutro - zapowiedział.