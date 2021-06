Okradł 90-letniego powstańca warszawskiego. Policja opublikowała jego wizerunek

Zobacz wideo

Jak informują policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące kradzieży pieniędzy z mieszkania. Z ustaleń policji wynika, że do pokrzywdzonego podszedł nieznajomy mężczyzna, który powiedział mu, że przyjechał do Warszawy i zabrakło mu paliwa. "Zwrócił się o pomoc finansową na jego zakup. Pokrzywdzony, chcąc pomóc mężczyźnie, poszedł do mieszkania. W tym czasie doszło do kradzieży pieniędzy" - informuje policja. Do kradzieży doszło 23 maja.

Okradziony to Janusz Badura ps. "Jastrząb", czyli 90-letni powstaniec warszawski oraz harcerz Szarych Szeregów. Zebrane pieniądze miały być przeznaczone na umówione zabiegi medyczne.

Aby mu pomóc, zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Informacje na jej temat publikuje m.in. Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, który opiekuje się weteranami powstania w stolicy. - Chciałem okazać serce i pomóc potrzebującym, a zostałem oszukany – powiedział powstaniec, cytowany w opisie zbiórki. Na tę chwilę udało się zebrać już ponad 84 tys. zł.

W związku z kradzieżą policja prosi również każdego, kto rozpoznaje mężczyznę na publikowanym zdjęciu (dostępne na stronie komendy) o kontakt z jednostką policji przy ul. Żytniej 36, tel. 47 723 94 50,47 723 94 29, na numer 112 lub pisząc na adres e-mail: oficer.prasowy.krp4@ksp.policja.gov.pl.