Czeka nas pogodny długi weekend. Na Podhalu i Mazurach hotele pękają w szwach

Zobacz wideo

- W lutym na Krupówkach tańczyli radośnie turyści, a podczas tego weekendu prawdopodobnie radośnie będą też tańczyć hotelarze, bo ceny też skoczyły do góry - powiedział w TOK FM Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

REKLAMA

Mimo wyższych cen hotele, pensjonaty i kwatery pod Tatrami mają pełne rezerwacje na przedłużony weekend czerwcowy. Miejsca noclegowe można jeszcze wynająć, ale poza Zakopanem. Ich ceny nieznacznie wzrosły. - Algorytm jest jeden: im dalej od centrum Zakopanego, tym większe szanse na znalezienie wolnych miejsc noclegowych. Pogoda zapowiada się dobra, więc jeżeli ktoś jeszcze podejmie decyzję o przyjeździe pod Tatry, znajdzie miejsce, ale dalej od centrum i poza Zakopanem – mówił Wagner.

W hotelach w Zakopanem ceny pokoju dwuosobowego zaczynają się od 300 zł, a w popularnych kwaterach prywatnych w okolicach Zakopanego pokoje można znaleźć od 50 zł za osobę. Obiekty o najwyższym standardzie doszły z cenami nawet do 700 - 800 zł za pokój dwuosobowy.

Jadący do stolicy Tatr muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo na Zakopiance w środę po południu panuje wzmożony ruch samochodowy, miejscami tworzą się korki. Kierowcy muszą odstać przed wjazdem na dwupasmówkę w Skomielnej Białej oraz między Rdzawką a skrzyżowaniem ze światłami w Klikuszowej.

Nie mniej popularne są Mazury

W Mikołajkach, Giżycku, czy Rynie na nadchodzący długi weekend trudno już znaleźć wolne miejsce w hotelu, znalezienie wolnego domku wypoczynkowego graniczy wręcz z cudem. Jednak w mniej uczęszczanych miejscowościach, np. Piszu czy Rucianym-Nidzie jeszcze można znaleźć pokój w hotelu, a nawet domek wypoczynkowy. Także w mniejszych miejscowościach na Mazurach, zwłaszcza tych leżących poza Szlakiem Wielkich Jezior, można wciąż znaleźć miejsce noclegowe.

- Czuć atmosferę wyczekiwania. Przede wszystkim ludzie pytaj± o domki, dopiero w następnej kolejności wybierają hotele. Na ten weekend mamy już pełne obłożenie zgodne z wytycznymi epidemiologicznymi, tj. zajęta jest połowa miejsc - powiedział PAP prezes spółki zarządzającej siecią hoteli w warmińsko-mazurskim Tomasz Dowgiałło.

Dodał, że wciąż wiele osób się waha przed rezerwacją terminów wakacyjnych. - Ludzie nie wiedzą, jak będzie z wyjazdami za granicę, my nie wiemy, ile osób będziemy mogli przyjmować. Trwa nastrój wyczekiwania, ale mamy nadzieję, że powoli będziemy wracać do pracy na pełnych obrotach - powiedział Dowgiałło.

Wiele osób, które zaplanowały nadchodzący długi weekend na Mazurach, nie będzie korzystało z obiektów noclegowych, ale będzie nocować na jachtach i houseboatach. Ci, którzy będą odpoczywać w hotelach, a zechcą odbyć krótki rejs po jeziorach, bez problemu mogą skorzystać z ofert białej floty.

Na długi weekend otwierają się na Mazurach sezonowe punkty gastronomiczne i restauracje. Wiele z nich od tego weekendu będzie już działało nieprzerwanie przez całe wakacje.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w hotelach obowiązuje limit gości – maksymalnie 50 proc. zajętych pokoi.

Prognoza pogody na 3 i 4 czerwca

Jak informuje IMGW, Polska będzie pod wpływem wspomnianego wyżu. Z północnego wschodu napływać będzie suche powietrze pochodzenia kontynentalnego.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami na wschodzie i północy oraz na Przedgórzu Sudeckim możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C na południowym wschodzie do 24 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad Zatoką Gdańską od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Na zachodzie i południowym zachodzie, z wyjątkiem Sudetów, bez opadów. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu, na wschodzie Pomorza, Kujawach i Mazurach możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C na południowym wschodzie do 25 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad Zatoką Gdańską od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich.