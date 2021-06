Jak sprawdzić, do kiedy masz zwolnienie L4?

Z tego artykułu dowiesz się:

Komu przysługuje zwolnienie L4?

Kiedy przysługuje zwolnienie L4?

Jak sprawdzić, do kiedy mam zwolnienie L4?

Choroby nie wybierają i prędzej czy później każdy z nas znajduje się w sytuacji, gdy nie jest w stanie pojawić się w pracy. Szczególnie w okresie pandemii SARS-COV-2, czyli wirusa, z którym zetknęli się już niemal wszyscy. Dlatego warto wiedzieć, komu i kiedy przysługuje zwolnienie lekarskie L4. Takie zwolnienie jest dokumentem urzędowym wystawianym przez lekarza w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika spowodowanej tymczasową niezdolnością do pracy wskutek choroby. Zwolnienie L4 może uzyskać każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, której stan zdrowia nie pozwala na stawienie się w pracy, a także osoba, która musi zaopiekować się chorym członkiem rodziny.

W przeszłości to od pracownika wymagano, by dostarczył swojemu pracodawcy zwolnienie L4. W związku z tym zdarzało się, że część najbardziej sumiennych pracowników wolała iść do pracy mimo niedyspozycji i zwolnienia tajemniczo "ginęły". Od 2018 roku jest to jednak niemożliwe, ponieważ od tamtej pory każde wystawione zwolnienie L4 ma formę elektroniczną i jest automatycznie przesyłane do systemu, do którego dostęp ma pracodawca i ZUS.

Od 2016 roku zwolnienia lekarskie L4 są wystawiane w formie elektronicznej, a od 2018 roku obowiązuje wyłącznie taka forma. Status e-ZLA jest równoznaczny z dawnym zwolnieniem papierowym. Dzięki temu rozwiązaniu pracownik nie musi martwić się dostarczeniem fizycznego zwolnienia do pracodawcy i ZUS-u, ponieważ system robi to za niego. Jednocześnie sam pracownik również zyskuje dostęp do zwolnienia L4 z poziomu komputera lub telefonu. Jest to szczególnie przydatne, gdy nie jesteśmy pewni okresu zwolnienia i chcemy zweryfikować poprawność wszystkich danych.

Jak sprawdzić, do kiedy mam zwolnienie L4? Elektroniczne zwolnienie lekarskie, czyli e-ZLA, można sprawdzić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Do systemu możemy zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego, bankowości elektronicznej lub loginu i hasła. W ten sposób uzyskujemy dostęp do informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach w ZUS, w tym do zakładki zwolnienia lekarskie, gdzie możemy sprawdzić datę wystawienia i czas trwania zwolnienia lekarskiego L4.