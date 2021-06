Wraca sprawa sędzi Beaty Morawiec. Izba Dyscyplinarna SN decyduje o uchyleniu jej immunitetu

Zobacz wideo

Prawomocnego uchylenia immunitetu byłej prezes Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" chce Prokuratura Krajowa. Prokuratorzy zamierzają postawić sędzi Morawiec zarzuty m.in. przywłaszczenia środków publicznych i nadużycia uprawnień.

Sędzia konsekwentnie nie stawia się przed Izbą Dyscyplinarną, argumentując, że izba ta nie jest sądem. - Nie będę tam, ponieważ to nie jest sąd i dalej uważam, że ta izba nie powinna orzekać. Nie mogę swoją obecnością legitymizować bezprawnych działań osób, które w tym budynku teraz orzekają - powiedziała sędzia podczas demonstracji przed gmachem Sądu Najwyższego..

Jej zdaniem, władza osiągnęła swój cel odsuwając ją od orzekania. - Od 238 dni już ponoszę karę, tylko nie wiem za co. Odsunięcie od orzekania, pozbawienie możliwości pełnienia służby to jest dla mnie kara. To jest już wymierzona kara, którą ponoszę na skutek nielegalnych działań naszego państwa - dodała sędzia.

Z kolei prokurator Michał Walencik reprezentujący Prokuraturę Krajową zapewnił dziennikarzy, że prokuratura działa w sposób niezależny w tej sprawie. Pytany, czy działania śledczych to nękanie sędzi odparł: - Moim zdaniem prokuratura nie nęka sędziego.

Prokuratorskie zarzuty dla sędzi Morawiec

W październiku ub.r. Izba Dyscyplinarna nieprawomocnie uchyliła sędzi immunitet, postanowiła też o zawieszeniu jej w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 proc. Morawiec złożyła zażalenie na tę decyzję.

Rozpatrywanie tego zażalenia Izba Dyscyplinarna rozpoczęła w drugiej połowie lutego w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem sędziego Jana Majchrowskiego. SN odroczył wówczas posiedzenie z uwagi m.in. na wnioski obrońców o wyłączenie ze składu sędziowskiego sędziów Majchrowskiego i Pawła Zuberta. Izba Dyscyplinarna nie uwzględniła jednak tych wniosków, a skład sędziowski nie zmienił się. Podobny wniosek trafił też do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która pozostawiła go jednak bez rozpoznania.

O uchylenie immunitetu krakowskiej sędzi wnioskowała prokuratura. Śledczy chcą postawić Morawiec zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej.

Według prokuratury, sędzia miała przyjąć wynagrodzenie za pracę na rzecz krakowskiego sądu apelacyjnego, której nie wykonała i nie miała wykonać. Z kolei zarzuty naruszenia uprawnień jako funkcjonariusza publicznego i przyjęcia korzyści majątkowej prokuratura chce jej przedstawić w związku z wyrokiem wydanym przez skład orzekający pod przewodnictwem sędzi, który był korzystny dla Marka B. oskarżonego o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu swojej żony.

Sędzia Morawiec nie zgadza się z tymi zarzutami. Jej zdaniem są one "całkowicie bzdurne i wyssane z palca". - Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej - mówiła w rozmowie z PAP.

W kwietniu sędzia Morawiec złożyła też pozew do krakowskiego sądu pracy, w którym domaga się dopuszczenia do orzekania, kwestionując zasadność działania Izby Dyscyplinarnej. Pozew ten będzie rozpoznawał Sąd Rejonowy w Będzinie.