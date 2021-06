Dworczyk o możliwym zniesieniu zakazu zgromadzeń spontanicznych. A co z maseczkami i resztą obostrzeń?

Zobacz wideo

W internetowej części rozmowy w RMF FM Michał Dworczyk został zapytany o obowiązujący wciąż zakaz zgromadzeń spontanicznych. - Jeszcze kilka form funkcjonowania życia społecznego - tak to nazwijmy - jest objętych obostrzeniami, które zostaną według mojej wiedzy zlikwidowane pod koniec tego miesiąca - powiedział.

REKLAMA

Jak tłumaczył, zakaz zgromadzeń spontanicznych wynika z tego, że w przypadku tego typu zgromadzenia nie ma wskazanego organizatora ani innej osoby, która przypilnowałaby, ile osób bierze w nim udział oraz czy są przestrzegane reguły sanitarne.

Szef KPRM podkreślił, to, kiedy zakaz przestanie obowiązywać, zależy przed wszystkim od sytuacji epidemicznej. - Natomiast kolejne luzowanie obostrzeń ma odbyć się pod koniec tego miesiąca i zakładam, że to może być jeden z przepisów, które zostaną likwidowane - powiedział Dworczyk.

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia dziś podczas briefingu mówił z kolei o planowanej konferencji dotyczącej zniesienia kolejnych obostrzeń, w której minister zdrowia Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki przedstawią plan restrykcji obowiązujących przez wakacje. Te informacje mają zostać podane w tym tygodniu. Możliwe, że dowiemy się wtedy, do kiedy pozostanie obowiązek noszenie maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. Przypomnijmy, że obowiązek zakrywania ust i nosa w takich miejscach wciąż obowiązuje.

– W tej chwili w Polsce te obostrzenia są naprawdę w dość duży sposób poluzowane i to, czego możemy oczekiwać na wakacje, to oczywiście nie będą jakieś super poluzowania, ponieważ my, w Polsce mamy już znacząco poluzowane kwestie obostrzeń, ale na pewno jeszcze w tym tygodniu premier z ministrem zdrowia będą komunikować w tym zakresie – poinformował Andrusiewicz.