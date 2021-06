"Tęczowe flagi są w Polsce towarem deficytowym". Brakuje ich tak samo, jak równych praw dla osób LGBT

- Wbrew temu, co można by podejrzeć, bo tęczowych flag coraz więcej widać na ulicach, wiszą w oknach w mieszkaniach, kawiarniach, miejscach kultury, to wcale nie są tak łatwo dostępne - mówiła Cecylia Jakubczak z Kampanii Przeciw Homofobii. Właśnie rusza z akcja "Gdzie po flagi?", a gościni TOK FM przekonywała, że szczególnie w czerwcu warto wywiesić tęczową flagę.

Fot. Paweł Kocan