Lichocka: Jacek Kurski powołany przez RMN na prezesa TVP na kolejne cztery lata

- Rozmawiamy w przerwie posiedzenia Rady Mediów Narodowych. Rzeczywiście, dzisiaj zajęliśmy się obsadą zarządu Telewizji Polskiej i jednego miejsca w jej Radzie Nadzorczej - skończyła się kadencja panu Maciejowi Łopińskiemu. I skończyła się kadencja prezesowi Jackowi Kurskiemu i członkowi Zarządu Telewizji Mateuszowi Matyszkowiczowi – podkreśliła w Polskim Radiu 24 członek Rady Mediów Narodowych, posłanka PiS Joanna Lichocka.

REKLAMA

- Wszyscy trzej przedstawili bardzo sprawnie, bardzo dobrze zarówno bilans swoich działań w Telewizji Polskiej, jak i plany na przyszłość. Są to rzeczywiście osoby bardzo kompetentne, sprawdzone już po tych kilku latach działań w Telewizji Publicznej. I rzeczywiście nie mieli żadnych kontrkandydatów. Wszyscy trzej zostali zgłoszeni przez Krzysztofa Czabańskiego na kolejną kadencję, natomiast ani Juliusz Braun, ani Robert Kwiatkowski, czyli członkowie Rady Mediów Narodowych reprezentujący opozycję nie mieli nikogo do zaproponowania na te stanowiska - mówiła.

Jak zaznaczyła, nie jest tym zdziwiona, ponieważ "rzeczywiście z samych zestawień danych, które przedstawił zarówno Jacek Kurski, jak i Mateusz Matyszkowicz wynika, że Telewizja w porównaniu z czasem, kiedy Juliusz Braun czy Robert Kwiatkowski nią zarządzali notuje rekordy, jeśli chodzi o rywalizację z konkurencją".

- I jeśli chodzi o taki kontent merytoryczny, to znaczy np. myślę tutaj o transmisjach sportowych, o przywróceniu poziomu Teatru Telewizji, o wielu kanałach tematycznych jak uruchomienie choćby TVP Dokument. W związku z tym rzeczywiście ten dorobek TVP jest imponujący i powołaliśmy ten skład, który do tej pory zarządzał Telewizją na kolejne cztery lata – zaakcentowała Lichocka.

Odnosząc się do pytania o zbieranie przez PO podpisów ws. likwidacji TVP Info określiła to jako "komedię w wykonaniu opozycji". - Muszą zająć czymś swoich ludzi, więc zbierają tym razem podpisy pod likwidacją TVP Info. I bardzo źle im to idzie, naprawdę nie mogą zebrać tych podpisów, bo ludzie wiedzą, że w Polsce potrzebny jest pluralizm, potrzebne są różne kanały informacyjno-publicystyczne – wskazała.

- A PO, jak pokazała zresztą w praktyce swojego rządzenia, jest partią tak naprawdę jeżeli chodzi o media, posttotalitarną, postkomunistyczną. To znaczy dopuszczała przekaz wyłącznie taki, który był zgodny z jej linią propagandową. W czasach gdy PO i PSL rządziły wszystkie telewizje właściwie mówiły jednym głosem oprócz niewielkiej Telewizji Republika, która została założona przez środowiska niezależne – zauważyła Lichocka.

- W tej chwili Polacy doskonale zdają sobie sprawę, że to była patologia, że byli okłamywani i byli ograniczani w swoim prawie do informacji. W tej chwili maj± różne telewizje, różne kanały informacyjne i jeżeli nawet jakaś telewizja z jakichś powodów pewnej informacji nie poda, to inna poda to na pewno i w te sposób Polacy mają dostęp po prostu do różnorodnej opinii, różnorodnej informacji i tak powinno być - oceniła.