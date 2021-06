"Królestwo" w Orchard Lake. Sekretariat kard. Dziwisza wydał oświadczenie

Zobacz wideo

Oświadczenie sekretariatu kard. Stanisława Dziwisza ws. Orchard Lake opublikowano w czwartek na stronie archidiecezji krakowskiej.

REKLAMA

"Ksiądz Kardynał nie będzie komentował i odnosił się do reportażu dotyczącego Orchard Lake. Jeśli chodzi o kontakty z ks. Mirosławem Królem, to wynikały one - podobnie jak w przypadku innych osób sprawujących urzędy kościelne - z obowiązków związanych z funkcją pełnioną przez Księdza Kardynała w Kościele" - napisali autorzy.

Oświadczenie jest reakcją na reportaż "Królestwo" Marcina Gutkowskiego wyemitowany w środę w TVN24. Reportaż dotyczy sprawy ks. Mirosława Króla, rektora seminarium w Orchard Lake, który został oskarżony o molestowanie seksualne m.in. pracowników seminarium.

Reportaż poruszył również wątek powiązań ks. Króla z kard. Stanisławem Dziwiszem oraz wydalonym ze stanu duchownego w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne byłym kardynałem Theodorem McCarrickiem.

Reportaż można oglądać od poniedziałku 7 czerwca w TVN24 GO.

Opublikowany pod koniec 2020 roku reportaż tego samego autora - "Don Stanislao" odbił się szerokim echem i rozpoczął dyskusję o roli, jaką rolę pełnił były metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, w czasach gdy był sekretarzem papieża Jana Pawła II.