Czarnek do Bodnara: Zamiast zaproszeń proszę o wyjaśnienia ws. Tour de Konstytucja

Zamiast zaproszeń prosiłbym raczej Rzecznika Praw Obywatelskich o wyjaśnienie, dlaczego jego koledzy z "Tour de Konstytucja" wykorzystują dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych do akcji czysto politycznej - napisał szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do zaproszenia do rozmowy skierowanego przez Adama Bodnara.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta