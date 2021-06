I nie wyszło. Polska przegrała ze Słowacją na Euro

Zobacz wideo

Pierwsza połowa nie zakończyła się dla Polaków dobrze. Bramkę - już w 18. minucie spotkania - strzelił Robert Mak, choć ostatecznie została ona uznana jako "samobój" Wojciecha Szczęsnego. Piłka po strzale słowackiego skrzydłowego odbiła się od słupka, a następnie od pleców interweniującego polskiego bramkarza i wpadła do siatki.

Była to najszybsza bramka samobójcza w historii piłkarskich mistrzostw Europy. Do tej pory najszybszym "swojakiem" było trafienie Chorwata Igora Tudora w spotkaniu z Francją w Euro 2004 w Portugalii.

Druga połowa z bramką dla Polaków

W drugiej połowie zaczęliśmy odrabiać straty. W 46. minucie meczu wyrównującego gola zdobył Karol Linetty.

Radość jednak nie trwała zbyt długo. Najpierw - w 62. minucie meczu czerwoną kartkę (za drugą żółtą) otrzymał Grzegorz Krychowiak. Siedem minut później Słowacy strzelili drugiego gola. Bramkę zdobył Milan Skriniar. I z wynikiem 2 do 1 spotkanie utrzymało się do końca.

Polska - Słowacja. Kto zagrał?

Mecz odbywał się na stadionie w Petersburgu. W podstawowym składzie Polaków znalazł się m.in.: Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski. W bramce stanął Wojciech Szczęsny.

W składzie podstawowym słowackiej drużyny wystąpili zaś m.in. Peter Pekarik, Lubomir Satka, Milan Skriniar oraz bramkarz Martin Dubravka.

Mistrzostwa inne niż zwykle

Tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie są takie, do jakich wielu zdążyło się przyzwyczaić. Po pierwsze - są rozgrywane w roku nieparzystym, po drugie gospodarzem jest nie jedno czy dwa kraje, ale aż 11 różnych miast w całej Europie. Pierwotnie ME miały zostać rozegrane w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii COVID-19 UEFA zdecydowała się przenieść na 2021.

Polska występuje w ME dopiero po raz czwarty. Dotychczas biało-czerwoni dwukrotnie odpadli po fazie grupowej. Awans do ćwierćfinału pięć lat temu był największym sukcesem Polaków w piłkarskich ME.

