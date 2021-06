Kradł pokrywy od studzienek na trasie S8. Nieoficjalnie: To pierwowzór głównego bohatera filmu "Boże Ciało"

Rzecznik wołomińskiej policji w rozmowie z PAP przekazał, że kryminalni z Wołomina w ostatnim czasie otrzymywali informacje o kradzieżach pokryw i kołnierzy studzienek przy trasie S8 na odcinku Zielonka - Radzymin Południe. - Policjanci prowadzili czynności mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za te zdarzenia oraz miejsca ich składowania bądź punktu sprzedaży - tłumaczył asp. szt. Tomasz Sitek.

REKLAMA

Kradł pokrywy, bo liczył na "łatwy pieniądz"

- Ustalenia, jakie przeprowadzili funkcjonariusze, wskazywały, że może za nimi stać znany im 29-latek. Dodatkowo policjanci dotarli do punktu skupu złomu, gdzie miały trafiać skradzione przedmioty - podkreślił policjant. Zaznaczył, że śledczy objęli obserwacją złomowisko, do którego przyjechał 29-latek. - W osobowym mitsubishi funkcjonariusze znaleźli dwa włazy od studzienek kanalizacyjnych - podał.

- W rozmowie z właścicielem punktu skupu złomu policjanci ustalili, że mężczyzna na przełomie kilku dni przywiózł do nich kilkanaście takich pokryw i kołnierzy studzienek, które zostały od niego kupione. W chwili ich sprzedaży składał oświadczenie, że pochodzą z firmy, w której pracuje i że są one zbędne, dodatkowo ich sprzedaż kwitował pieczątką firmową - przekazał, dodając, że na terenie złomiska policjanci znaleźli kolejne 23 pokrywy studzienek kanalizacyjnych.

Wskazał, że 29-letni mężczyzna został zatrzymany. - W trakcie rozpytania oświadczył, że potrzebował pieniędzy, nie ma stałego miejsca zamieszkania, mieszka w samochodzie, a kradzież elementów metalowych i ich sprzedaż miała mu przynieść łatwe pieniądze - dodał policjant.

Nieoficjalnie: To pierwowzór bohatera "Bożego Ciała"

Po przesłuchaniu 29-latek usłyszał łącznie 28 zarzutów popełnienia przestępstw. - 14 zarzutów dotyczyło kradzieży mienia na szkodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Straty sięgnęły co najmniej 7 tys. złotych. Ponadto usłyszał 14 zarzutów oszustwa związanego z niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przez właściciela punktu skupu złomu. Dodatkowo poświadczenia legalności pochodzenia posiadanych i sprzedawanych przedmiotów poprzez przystawienie na dokumentach pieczątki firmy, której nie był reprezentantem - wyliczył rzecznik wołomińskiej policji.

Jak udało się nieoficjalnie ustalić PAP, zatrzymany to 29-letni Patryk B., który był pierwowzorem głównego bohatera filmu "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy. Mężczyzna kilka lat temu podszywał się pod księdza i odprawiał msze we wsi Budziska w powiecie wołomińskim. Za zarzucane mu czyny może grozić do 5 lat więzienia.

Posłuchaj podcastu!