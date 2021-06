"Kamerzysta" dłużej zostanie w areszcie. Jest decyzja sądu

Zobacz wideo

"Kamerzysta" miał wyjść na wolność we wtorek (15 czerwca) - po dwumiesięcznym areszcie. Jednak prokuratura zawnioskowała o jego przedłużenie, a sąd w Szczecinie przychylił się do tego wniosku. Łukasz W. ma zostać za kratami do 15 lipca.

- Sąd dalej uznaje, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia tego czynu przez podejrzanego, jak również, że dalej na wolności mógłby wpływać na postępowanie karne, nakłaniać świadków do zmiany zeznań i generalnie bezprawnie wpływać na umniejszenie swojej odpowiedzialności karnej - powiedział szczecińskiej TVP Tomasz Szaj z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przypomnijmy, w kwietniu "Kamerzysta" opublikował w serwisie YouTube film, którego głównym bohaterem miał być chłopak, który - tu cytat z nagrania - "dla pieniędzy zrobi wszystko". I robił. Był poniżany i wyśmiewany.

Zachęcany przez pozostałych występujących w filmie skakał do kontenera na śmieci, brudził się błotem, wszedł rozebrany do jednego z supermarketów. Namówiony przez dziewczynę, zjadł kocie odchody z kuwety. Za to wszystko miał dostać pieniądze.

Okazało się, że poniżany chłopak jest niepełnosprawny intelektualnie. Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych szczecińska psycholog Agnieszka Chułek. Napisała, że chłopak "nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji".

Sprawą zajęła się policja i prokuratura. Śledczy postawili Łukaszowi W. zarzut znęcania się psychicznego nad osobą niepełnosprawną intelektualnie. Za to samo ma odpowiadać także dwójka współpracowników "Kamerzysty", która brała udział w nagraniu.