Rodzicu, bądź dumny z dziecka, nie ze świadectwa. "Zapoczątkujmy nową tradycję"

Koniec roku szkolnego już w najbliższy piątek. Czeka więc nas zapewne, jak co roku, masowe prezentowanie w mediach społecznościowych zdjęć dzieci ze świadectwami, najchętniej takich z czerwonym paskiem. Tymczasem, jak przekonuje Fundacja "AleKlasa", chodzi o to, by rodzice pokazali dumę ze swoich dzieci, a nie z ich ocen.

To ważne zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, po ponad roku zdalnej edukacji, szczególnie trudnej dla większości uczniów. - Postanowiliśmy wyprzedzić coroczne szaleństwo i festiwal postów ze zdjęciami świadectw, zwłaszcza tych z czerwonym paskiem i zwrócić się do rodziców z prośbą: Zapoczątkujmy nową tradycję. A mianowicie: "Jestem dumna/y z dziecka, nie ze świadectwa" - prezentuje hasło akcji Izabela Hnidziuk-Machnica.

Fundacja przygotowała specjalne nakładki z tym właśnie hasłem, które można wykorzystać na Facebooku. - My w zasadzie nie powiedzieliśmy niczego nowego, niczego odkrywczego. Wydawało nam się, że to wręcz oczywiste i bardzo naturalne, że dostrzegamy przede wszystkim starania dziecka, jego potencjał, możliwości i zasoby. Chodzi o to, by dostrzegać dziecko w dziecku - podkreśla przedstawicielka fundacji.

"Cenzurkowy alert"

Hnidziuk-Machnica przyznaje, że zainteresowanie akcją i jej zasięg pozytywnie ją zaskoczyły. "Przyłączcie się do nas i w dniu zakończenia roku szkolnego, wspólnie afirmujmy potencjał, pasję i dumę z naszych dzieci. Nie za ich oceny czy świadectwa, ale po prostu za to, jakie są" - piszą na Facebooku organizatorzy akcji. Post z nakładką ma już ponad tysiąc udostępnień.

Do kampanii już przyłączyli się młodzi z Klubu Świadomej Młodzieży, skupiającego osoby w spektrum autyzmu. - Za pasem zakończenie roku szkolnego i to jest czas, gdy rodzice wariują za ocenami na świadectwie. A my ogłaszamy cenzurkowy alert. I mówimy całemu światu, że oceny nie są najważniejsze. Liczymy się my - młodzież, nasze pasje, talenty. Dlatego zaproponowaliśmy Fundacji "ALEKlasa" stworzenie nakładek na zdjęcie profilowe - mówi Janek Gawroński z Klubu Świadomej Młodzieży. Wierzy, że dzięki temu zniknie szaleństwo związane z ocenami i chwaleniem się świadectwami.

- My, Klub Świadomej Młodzieży chcemy powiedzieć całemu światu, że żadne świadectwo szkolne nie definiuje człowieka. Można być dobrym, mądrym człowiekiem i nie mieć czerwonych pasków na świadectwie. Ważne, by dawać wszystkim równe szanse - tłumaczy Janek.

- Do akcji można dołączyć w każdej chwili i dołącza bardzo wiele osób. Można użyć naszej nakładki profilowej - w wersji męskiej i w wersji żeńskiej. Bardzo polecamy. Częstujcie się - zachęca Izabela Hnidziuk-Machnica z Fundacji "ALEKlasa".