800 interwencji strażaków z powodu nawałnic. Front burzowy przesuwa się w stronę Mazowsza

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w czwartek od północy do godziny 6 rano strażacy w związku z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych interweniowali 41 razy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego kraju. "Burzom towarzyszą obfite opady deszczu - 20-30 mm/h. Zanotowany opad godzinny: Kielczygłów 24.1 mm" - informuje IMGW na Twitterze. Jak poinformowano, front burzowy przesuwa się w stronę Mazowsza.

Dodatkowo IMGW ostrzega również przed upałem dla wschodnich województw od linii Suwałki do Krakowa.

Według prognoz dziś temperatura maksymalna od 23 st.C na zachodzie, około 28 st.C w centrum, do 30 st.C, 33 st.C na wschodzie. Najchłodniej nad morzem od 19 st.C do 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, w czasie burz w porywach do 110 km/h.