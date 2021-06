Jak poinformowa豉 prokurator rejonowa w P這雟ku Ewa Ambroziak, zlecona zosta豉 sekcja zw這k, kt鏎a ustali ma m.in. wiek noworodka i przyczyny jego 鄉ierci. - Na tym etapie post瘼owania, po wst瘼nych ogl璠zinach, wiemy jedynie, 瞠 s to zw這ki noworodka p販i m瘰kiej - powiedzia豉 PAP prokurator Ambroziak.

Wyja郾i豉, i do odkrycia zw這k noworodka dosz這 przypadkowo, 24 czerwca, na cmentarzu parafialnym w tym mie軼ie. - Mieszkaniec P這雟ka, odwiedzaj帷 miejsce spoczynku swych bliskich, zauwa篡, 瞠 w s御iednim grobie zosta豉 wzruszona ziemia. Sprawdzaj帷 to miejsce, odkry pakunek przysypany ziemi. W zwi您ku z tym wezwa grabarza. Okaza這 si wtedy, 瞠 w pakunku znajduj si zw這ki noworodka, w stanie rozk豉du – poinformowa豉 prokurator Ambroziak.

Doda豉, i zw這ki noworodka owini皻e by造 kilkoma torbami foliowymi i jedn lnian, a wewn徠rz znajdowa豉 si te odzie ze 郵adami krwi – nie by豉 to odzie dzieci璚a. - Do ustalenia pozostaje wiek noworodka, a tak瞠 to, czy urodzi si 篡wy czy martwy i co by這 przyczyn jego zgonu. Na te pytania odpowiedzie ma sekcja zw這k, kt鏎a zosta豉 ju zlecona. Czekamy na wyznaczenie jej terminu – podkre郵i豉 prokurator Ambroziak.

Jak przekaza豉, w zwi您ku z odkryciem zw這k noworodka, p這雟ka Prokuratura Rejonowa wszcz窸a 郵edztwo z art. 149 Kodeksu karnego, czyli w sprawie dzieciob鎩stwa, co zagro穎ne jest kar pozbawienia wolno軼i od 3 miesi璚y do lat 5. - Ze wzgl璠u na charakter sprawy oraz dobro prowadzonych i planowanych czynno軼i, nie mo瞠my na razie ujawnia wi璚ej szczeg馧闚 sprawy – zastrzeg豉 p這雟ka prokurator rejonowa, dopytywana m.in. o odzie ze 郵adami krwi, kt鏎e znajdowa造 si w pakunku wraz ze zw這kami noworodka. - Jest to oczywi軼ie przedmiotem dalszych ogl璠zin i ustale – doda豉.