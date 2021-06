Uwaga na sinice! Z tych 11 kąpielisk nad Bałtykiem lepiej nie korzystać

Na 11 nadmorskich kąpieliskach w województwie pomorskim woda nie nadaje się do kąpieli z powodu zakwitów sinic - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. W przypadku obfitego zakwitu sinic Sanepid zaleca, by absolutnie nie wchodzić do wody.

