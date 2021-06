Zielona Góra. Ulewa zamieniła ulice w rwące potoki. IMGW ostrzega przed burzami w innych regionach Polski

Zobacz wideo

Ulewa nadciągnęła nad miasto około godz. 10 i wówczas zaczęły spływać pierwsze zgłoszenie z nią związane. Wody przybywało bardzo szybko. Deszcz zamieniał niektóre ulice w rwące potoki, na przykład na skrzyżowaniu ul. Kupieckiej i al. Wojska Polskiego wody było tak dużo, że przejazd stał się niemożliwy.

- W terenie przy wypompowywaniu wody pracują strażacy ze wszystkich 40 remiz OSP w naszym powiecie i wszystkie zastępy z naszych Jednostek Ratowniczo Gaśniczych. Podtopienia dotyczą głównie piwnic czy niżej położonych wejść do budynków. W Zielonej Górze deszczówka wdarła się m.in. do filharmonii, jednego z budynków szpitala czy teatru - powiedział PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze Arkadiusz Kaniak.

Ulewa dała się we znaki również mieszkańcom - zalewając prywatne posesje, mieszkania czy piwnice budynków.

Zagubione tablice rejestracyjne

Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poinformowała, że po ulewie na terenie miasta odnaleziono kilkanaście zgubionych tablic rejestracyjnych od samochodów. Tablice są do odbioru w komendzie miejskiej, a na jej stronie internetowej zostały zamieszczone ich fotografie.

Jak poinformował PAP oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej, w całym województwie strażacy przyjęli prawie 200 zgłoszeń dotyczących skutków ulew.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem w centralnej i południowej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał i ostrzega wciąż przed intensywnymi opadami deszczu z burzami w całym województwie lubuskim. Prognozowana wysokość opadów to od 20 mm do 40 mm. Deszczowi mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad. Zgodnie z ostrzeżeniem, zjawiska mogą występować w środę do godz. 18, a prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 80 proc. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. lubuskiego.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu także dla centralnej i południowej części kraju - w województwach: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, a także kujawsko-pomorskim i w części woj. łódzkiego. W tych regionach synoptycy IMGW prognozują burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu sięgające od 20 mm do 30 mm, a także porywy wiatru do 90 km/h.

Ponadto, w województwie zachodniopomorskim prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Wysokość opadu od 20 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru osiągającymi do 80 km/h. Lokalnie również może padać grad.