Loteria szczepionkowa ruszyła. Można wygrać hulajnogi, samochody i 1 milion złotych

Zobacz wideo

Rozpoczęta dziś (1 lipca) loteria trwać będzie trzy miesiące. Przeznaczona jest dla dorosłych, którzy zaszczepili się przeciwko COVID-19. Sam fakt bycia zaszczepionym nie jest równoznaczny ze zgłoszeniem do loterii.

REKLAMA

Jak wziąć udział w loterii szczepionkowej?

zarejestrować poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl;

zgłosić można się też dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Każda osoba w pełni zaszczepiona ma cztery szanse na nagrody.

Co można wygrać? Nagrody podzielone zostały na kategorie:

natychmiastowe: 200 zł dla co 500 osoby i 500 zł dla co 2 tys. osobie - losowania odbywać się będą codziennie;

tygodniowe: sześć nagród po 50 tys zł i 720 hulajnóg elektrycznych - losowania w każdą środę (przez 12 tygodni);

miesięczne: sześć nagród po 100 tys. zł i sześć samochodów toyota corolla - zaplanowano trzy losowania;

finałowe: dwie nagrody po 1 mln zł każda oraz dwa samochody toyota C-HR - losowanie odbędzie się 6 października.

Osoby, które wygrają nagrody w codziennych losowaniach zostaną o tym poinformowani przez Totalizator Sportowy wiadomością SMS. Co ważne, nagrodę będzie można wypłacić z bankomatu Banku PKO BP lub odebrać w oddziale lub agencji tegoż banku.

Każdy, kto wygra otrzyma SMS z PKO Banku Polskiego zawierający:

kod awizo,

kwotę wypłaty i

termin ważności kodu.

Uwaga: SMS z banku nie będzie zawierał odesłania na jakąkolwiek stronę www, linku czy prośby o podanie danych czy potwierdzenie odbioru SMS-a itd.

W przypadku nagród tygodniowych, miesięcznych i finałowych, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni od losowania wyśle do laureatów SMS, w którym otrzymają link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody.

Wyniki losowań trafią oczywiście na stronę loterii.

Loteria szczepionkowa zachęci Polki i Polaków do zaszczepienia się?

Rząd liczy, że loteria zachęci do szczepień. Od 27 grudnia 2020 roku do dziś w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Polsce ponad 13 mln osób. Jak zapewnił min. Adam Niedzielski, teraz "szczepienia czekają na obywateli", a nie odwrotnie.

Eksperci i medycy mają wątpliwości, czy nagrody, które można wygrać w loterii zachęcą niezdecydowanych do zaszczepienia się. - W tym momencie trzeba uświadomić Polaków, niezaszczepionych, niezdecydowanych, wahających się, jakie korzyści zdrowotne, a nie materialne, mogą z tego wynieść - apelował w TOK FM koordynator punktu szczepień w Białymstoku - dr Szymon Bielonko.

- Trzeba próbować wszystkiego. Pozytywne bodźcie, takie jak loteria, się przydają. Ale ja bym to zmodyfikowała, bo jednak dla osób starszych perspektywa wygrania hulajnogi jest mało atrakcyjna, więc jednak bym to (nagrody) zmieniała w zależności od grup - oceniała z kolei psycholog społeczna prof. Krystyna Skarżyńska z Uniwersytetu SWPS.