Myślicie o adopcji psa, ale nie wiecie, jak się do tego zabrać? Obawiacie się, że nie dacie sobie rady albo utkniecie gdzieś w procedurach? Spokojnie. To wcale nie jest takie skomplikowane. Obchodzony właśnie dziś Dzień Psa to najlepszy moment na to, by o adopcji nie tylko "myśleć", ale na serio się za nią zabrać. Podpowiadamy, jak zacząć i co koniecznie wziąć pod uwagę.

