Uchylenia immunitetu Iwulskiemu domagała się prokuratura IPN. Śledczy chcą postawić prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefowi Iwulskiemu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL.

Trzyosobowy skład Izby Dyscyplinarnej obradował pod przewodnictwem sędzi Małgorzaty Bednarek. W piątek rano ID, orzekając w I instancji, uchyliła immunitet sędziemu Iwulskiemu, zawiesiła go w obowiązkach orzeczniczych i obniżyła jego wynagrodzenie o 25 proc. Decyzja nie zapadła jednogłośnie. Zdanie odrębne złożył sędzia Adam Roch.

Dzisiejsza decyzja jest nieprawomocna.

Sędzia Iwulski w posiedzeniach nie uczestniczył. Uważa, podobnie jak inni sędziowie, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa.

"Izba Dyscyplinarna uchyla immunitet SSN, prezesowi Izby Pracy Józefowi Iwulskiemu. Bezprawnie zawiesza go w wykonywaniu zawodu i obniża wynagrodzenie o 25.% To z tej Izby pochodzi większość pytań prejudycjalnych. Usunięcie prezesa ma otworzyć drogę do umorzenia tych postępowań" - napisała na Twitterze pełnomocniczka sędziego Iwulskiego - mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.

W kwietniu 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał polskie władze do natychmiastowego zamrożenia działania Izby Dyscyplinarnej SN. Do dziś nie doszło do tego.

Funkcjonowanie powołanej za czasów PiS izby kwestionował także Sąd Najwyższy - w specjalnej uchwale.