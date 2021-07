Kolejna lecznica na Śląsku zamyka oddziały. Tym razem szpital w Jaworznie zwrócił się do wojewody z wnioskiem o zgodę na tymczasowe zamknięcie trzech oddziałów. Mieszkańcy są sytuacją zaniepokojeni, a szpital tłumaczy, że to sytuacja niezależna od placówki. - Zmagaliśmy się brakami personalnymi i ten stan towarzyszy nam do dzisiaj - mówił rzecznik szpitala.

Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta