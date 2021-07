Policjanci będą szkolić się dłużej, ale tylko o 32 dni. To wciąż znacznie krócej niż przed pandemią

Zobacz wideo

Przyszli policjanci będą się szkolić nie 64, ale 96 dni. Jak dowiedział się reporter TOK FM Szymon Kępka, na naukę strzelania i obchodzenia się z bronią policjanci wcześniej poświęcali 57 godzin, teraz będzie to 115 godzin. Wydłużono też większość zajęć, które uczą przyszłych policjantów technik interwencyjnych. Ponad dwukrotnie więcej uwagi będzie przykładało się choćby do stosowania siły fizycznej podczas interwencji czy technicznych umiejętności przy interwencjach.

- Ze 163 do 243 zwiększono liczbę godzin szczególnie dotyczącą problematyki wykonywania podstawowych zadań służbowych w służbie prewencyjnej, takich jak legitymowanie osób oraz przeprowadzanie interwencji - wymieniał Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji.

Łącznie liczbę godzin szkoleniowych zwiększono z 485 do 742, jednak przed pandemią ten okres wynosił 1123 godziny. Choć policja zapowiada nieoficjalnie, że przedłużenie szkoleń to krok w stronę "pocovidowej" normalności. Szkolenia docelowo wrócą do zakresu sprzed pandemii.

64 dni i marsz na demonstrację. Tak zmieniły się kursy w 2020 roku

Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku Komendant Główny Policji wydał decyzję, która znacznie skróciła program zawodowego szkolenia policjantów. Ze 1123 godzin zajęć zostało 485 godzin. O ile wcześniej szkolenie trwało 144 dni, po zmianach kończyło się po zaledwie 64. Dotyczyło to szkół policyjnych w Szczytnie, Legionowie, Katowicach, Pile, Słupsku oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

W wymogach z 2020 roku zajęć z legitymowania było o 10 godzin mniej, tych z użycia broni palnej - aż o 27 godzin mniej. Skrócone wymogi sprawiły, że wykreślono zajęcia z użycia broni maszynowej czy gładkolufowej - szczególnie ta ostatnia używana była w czasie manifestacji czy protestów, np. 11 listopada w Warszawie. Liczba godzin poświęconych tylko na przeprowadzanie interwencji spadła z 92 godzin do zaledwie 51. Zmniejszono nawet liczbę godzin przeznaczanych na naukę pierwszej pomocy - przed zmianami były to 42 godziny, po zmianach zaledwie 30.

Poza tym standard szkolenia obowiązujący przed październikiem 2020 roku przewidywał, że każdy słuchacz kursu podstawowego ma obligatoryjnie odbyć 5 ośmiogodzinnych dyżurów w jednostce organizacyjnej policji, czyli np. w komisariacie czy komendzie. Przyszli policjanci mieli nabierać doświadczenia, uczestnicząc w rzeczywistych, a nie inscenizowanych sytuacjach. Po zmianach praktyka w służbie patrolowej miała trwać jedynie cztery godziny, czyli dziesięć razy mniej.