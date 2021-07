"Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni" - zarząd TVN odpowiada na plany PiS-u

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji - zgłosiła go grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zapisy uderzają bezpośrednio w telewizję TVN. Teraz odniósł się do nich zarząd telewizji.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta