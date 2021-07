Budują rakiety, ale mają nieuzupełniony zeszyt. Najbardziej uzdolnionych uczniów też dotknęła pandemia

Zobacz wideo

Pandemia uderzyła nie tylko w szkoły publiczne, ale też w poza systemowe zajęcia i sposoby nauczenia, z których korzystają najbardziej uzdolnieni młodzi ludzie. Takie warsztaty organizuje Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, którego dyrektorka - Maria Mach - była gościnią TOK FM.

REKLAMA

- Ci zdolni niekoniecznie wpisują się w stereotyp dobrego ucznia. Mają często zaniżone osiągnięcia szkolne, bo koncentrują się na jakiejś jednej dziedzinie (np. budują rakietę w garażu) i nie osiągają tego poziomu wszechstronności, którego nauczyciele oczekują. Albo są nietypowi i zeszyt mają nie w porządku, albo nie zgłaszają się wtedy, gdy trzeba. Otoczenie mówi o nich, że są dziwni, a nie wybitni - mówiła Maria Mach.

Jak dodała, niektórym osobom zdolnym bardzo trudno się czasami skontaktować z otoczeniem, ale nie dlatego, że nie umieją rozmawiać z rówieśnikami. - Nie znajdują zrozumienia dla tematów, które ich interesują. To przy wysokich kompetencjach społecznych jest poważny problem, bo jakże tu porozmawiać o Senece czy fizyce kwantowej na korytarzu w szkole - wyjaśniała.

Jej zdaniem, w pracy z takimi uczniami najważniejsze jest budowanie relacji z tymi, którzy wiedzą więcej. Dlatego Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, gdy rozpoczynał pracę w pandemii, zrezygnował z zajęć w formie wykładów, jak to często robi się w szkole.

- Tym, czego najbardziej brakuje w zajęciach zdalnych jest kontakt między uczestnikami. Bo uczenie się w samotności jest bardzo przygnębiające i mało efektywne. Zmieniliśmy więc model wykładów na tutoriale, czyli pracę w 4-6-osobowych grupach, w których uczestnicy dostawali jakiś problem do przemyślenia i rozwiązywali go razem. Potem prezentowali sobie wyniki tych rozwiązań. Zobaczyliśmy, jak to bardzo stymuluje uczenie się i jak bardzo ci najzdolniejsi ucierpieli w pandemii, bo opinia publiczna koncentrowała się w największym stopniu na najsłabszych uczniach - powiedziała.

- Niedawno po powrocie dzieci do szkół były zapowiedzi nauczycieli, że nie będzie odpytywania, tylko odbudowywanie relacji. No właśnie, tylko trzeba było aż pandemii, żeby odkryć, że relacje między uczniem i nauczycielem, wzajemna ciekawość, to jest fundament uczenia się - mówiła.

Zauważyła, że pandemia jest dobrym testem, na czym nam naprawdę zależy w publicznym systemie edukacji. - Okazuje się, że głównie na jednakowości. Czyli żeby na zakończenie jakiegoś etapu edukacji wszyscy byli możliwie najbardziej do siebie podobni. I stąd pomysły, żeby obniżać wymagania na egzaminach, bo w ten sposób można uzyskać ten efekt podobieństwa: wszyscy zdadzą mniej więcej równo - oceniła Maria Mach.