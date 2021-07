Burze przetoczyły się przez Polskę. Ponad 1000 interwencji strażaków

Zobacz wideo

- Tylko od północy do rana strażacy wyjeżdżali ponad 620 razy, 270 razy w Wielkopolsce, 160 razy w kujawsko-pomorskiem. Wiatr w porywach osiągał nawet 120 km na godzinę - mówi Krzysztof Batorski, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Z powodu nawałnicy ewakuowano obóz harcerski nad jeziorem powidzkim w Wielkopolsce, grupa 67 harcerzy jest bezpieczna. Na Warmii - na jeziorze Roś - wichura przewróciła żaglówkę, nikomu nic się nie stało. Bez prądu w całym kraju nadal pozostaje kilka tysięcy gospodarstw.

W piątek znów będzie burzowo

W piątek do południa sytuacja atmosferyczna powinna być spokojna, ale w ciągu dnia w pasie od Małopolski po Pomorze i Warmię mogą wystąpić burze, które przyniosą silne porywy wiatru i deszcz - poinformował PAP synoptyk IMGW-PIB Szymon Ogórek.

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek w strefie występowania frontu atmosferycznego spodziewane są silne zjawiska atmosferyczne, w tym burze i związane z nimi opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. Temperatura maksymalna ponownie będzie się charakteryzowała znacznymi różnicami pomiędzy wschodem a zachodem kraju. Na wschodzie termometry mogą pokazać do 32 st. C, zaś na zachodzie będzie to wartość niższa o ok. 10 st. C.

Burzom ponownie będą towarzyszyć opady deszczu, których suma może osiągnąć nawet 60 mm. Duże będzie również natężenie opadów, zaś porywy wiatru mogą osiągnąć powyżej 100 km/h.