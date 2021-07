Upały i burze nie odpuszczają. Tylko jedno województwo bez ostrzeżeń IMGW

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim temperatura maksymalna wyniesie dziś od 29 st. C do 33 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Dla tych regionów kraju IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, które obowiązują w poniedziałek od godz. 12 do 20.

Ponadto, w południowo-zachodniej części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim.

W tych regionach kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze, którym miejscami towarzyszyć będą ulewne opady deszczu sięgające od 20 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie również grad. Miejscami zagrzmieć może również w zachodniej Warmii i Mazur, na pograniczu z województwem kujawsko-pomorskim.

Niewykluczone, że zagrzmi również w innych częściach Polski. Ponadto, przelotne opady deszczu spodziewane są również w prawie w całym kraju. Podczas burz opady mogą dochodzić do 30-35 mm. Burzom będzie też towarzyszył silny, porywisty wiatr o prędkości do 80 km/h.

Pracowita noc strażaków. Zalania, powalone drzewa

Po burzach, które przeszły przez Polskę w niedzielę i dzisiejszej nocy, rano bez prądu pozostaje ponad 3150 odbiorców w województwach: mazowieckim, łódzkim i małopolskim. Rzecznik komendanta głównego PSP bryg. Krzysztof Batorski przekazał PAP, że w związku z burzami wczoraj na terenie całego kraju Państwowa Straż Pożarna interweniowała 666 razy; najwięcej w Małopolsce, na Mazowszu i w województwie świętokrzyskim. - Nikt nie został ranny - zapewnił.

Działania strażaków polegały głównie na pompowaniu wody, usuwaniu powalonych drzew i udrażnianiu szlaków komunikacyjnych.

Jak zaznaczyło RCB, w województwie małopolskim (na terenie powiatu nowosądeckiego) zalane zostały drogi powiatowe w miejscowościach: Korzenna, Trzycierz i Paszyn. W m. Korzenna zalane zostały domy, sklepy, a także podtopiona została remiza OSP Korzenna i amfiteatr. Doszło także do zalania ulic w m.: Stary Sącz, Chełmiec, Wielogłowy, Tęgoborze i Piątkowa.

RCB poinformowało jednocześnie, że według stanu na godz. 6.00 rano w poniedziałek, na terenie kraju bez prądu pozostaje 3150 odbiorców w woj.: mazowieckim (1771), łódzkim (1 280) i małopolskim (99).

