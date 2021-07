Pijana i nieprzytomna 14-latka trafiła do szpitala. Nastolatkę znaleziono w parku w Żorach

W niedzielę po południu policjant z żorskiego wydziału ruchu drogowego w czasie wolnym od służby natknął się w parku na nietrzeźwą 14-latkę. Dziewczynka oddychała, jednak leżała zupełnie bezwładnie i nie można było nawiązać z nią kontaktu. Policjant wezwał pogotowie i poinformował o zdarzeniu oficera dyżurnego. Załoga pogotowia przetransportowała dziecko do szpitala, gdzie otrzymało fachową pomoc.

REKLAMA

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach nastolatka spożywała alkohol i kto jej go dostarczył, ustala to żorska policja.

Policjanci zwracają uwagę, że coraz młodsze dzieci sięgają po alkohol i często potrzebują one natychmiastowej pomocy medycznej. Zachęcają rodziców tych dzieci do kontaktu z doradcami Pomarańczowej Linii - grupy osób zajmujących się profesjonalnie pomaganiem dzieciom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z eksperymentowaniem z alkoholem oraz innymi środkami zmieniającymi nastrój i zachowania. Numerem infolinii to 801 14 00 68.