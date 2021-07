Powalone drzewa, zalane ulice, uszkodzone samochody. Burza i ulewny deszcz nad Płockiem

Przewr鏂one drzewa i urwane konary tarasuj帷e drogi - to skutki burzy i ulewnego deszczu, kt鏎e przesz造 w poniedzia貫k po po逝dniu nad P這ckiem i okolicznymi miejscowo軼iami. Stra po瘸rna odebra豉 ok. 80 zg這sze. W akcji usuwania skutk闚 nawa軟icy bierze udzia ok. 120 stra瘸k闚. Og這szono alerty dla pomorskiego, podkarpackiego i ma這polskiego.

Fot. Piotr Augustyniak / Agencja Gazeta