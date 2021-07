Sprawa Kamerzysty. Jest akt oskarżenia. Znanemu youtuberowi grozi surowa kara

Jak informuje portal "Głosu Szczecińskiego" w sądzie jest już akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi W, znanemu na YouTube jako Kamerzysta oraz dwóm innym osobom (kobieta i mężczyzna). - Z ustaleń śledztwa wynika, iż podejrzani znęcali się nad pokrzywdzonym poprzez nakłonienie go do wykonania poniżających i upokarzających go czynności – powiedziała portalowi Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Podejrzani nie przyznali się do popełnianego czynu. Grozi im od pół roku do 8 lat pozbawienia wolności. Youtuber Kamerzysta przebywa w tymczasowym areszcie.

Nagranie oburzyło Polskę

Przypomnijmy, w kwietniu Kamerzysta opublikował w serwisie YouTube film, którego głównym bohaterem miał być chłopak, który - tu cytat z nagrania - "dla pieniędzy zrobi wszystko". I robił. Był poniżany i wyśmiewany.

Zachęcany przez pozostałych występujących w filmie skakał do kontenera na śmieci, brudził się błotem, wszedł rozebrany do jednego z supermarketów. Namówiony przez dziewczynę, zjadł kocie odchody z kuwety. Za to wszystko miał dostać pieniądze.

Okazało się, że poniżany chłopak jest niepełnosprawny intelektualnie. Sprawę nagłośniła w mediach społecznościowych szczecińska psycholog Agnieszka Chułek. Napisała, że chłopak "nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji".

