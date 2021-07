Rasistowski wpis historyka i eksperta resortu edukacji ws. finału Euro. "Szkodliwe przesłanie"

Mirosław Szumiło to profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Jest też ekspertem Ministerstwa Edukacji - opiniuje podręczniki do historii. Znany jest ze swoich kontrowersyjnych poglądów. Przypominali o tym ci, którzy komentowali jego kontrowersyjny wpis dotyczący finału piłkarskiego Euro.

W niedzielę Anglia po rzutach karnych przegrała z Włochami. Anglicy nie trafili trzech z pięciu karnych, Włosi - dwóch. Historyk z Lublina dowodził, że o tym, iż do wykonywania "jedenastek" wybrano "trzech czarnoskórych zawodników" mógł zdecydować "parytet rasowy".

Post Szumiły zniknął z Facebooka, ale kontrowersje i zrzuty pod adresem jego autora zostały.

Usunięty wpis Mirosława Szumiły screen Facebook

- Nie da się inaczej opisać wpisu profesora Szumiły niż jako wpis rasistowski. Po pierwsze, skład angielskiej drużyny piłkarskiej nie ma nic wspólnego z negatywnie przez profesora rozumianą poprawnością polityczną, czy z jakimś sztucznym pokazywaniem tego, jacy jesteśmy otwarci. Kolor skóry zawodników nie ma tu żadnego znaczenia: są to piłkarze wysokiej klasy i właśnie dlatego wystawiono ich do rzutów karnych - mówi Margaret Amaka Ohia-Nowak, językoznawczyni, jednocześnie trenerka antydyskryminacyjna i międzykulturowa.

Jak podkreśliła ekspertka, wpis historyka z Lublina "utrwala bardzo szkodliwe postrzeganie osób czarnoskórych jako niekompetentnych". - Niezdolnych do sukcesu, nierównych zawodnikom o białym kolorze skóry - dodaje Ohia-Nowak.

W ocenie ekspertki wypowiedź Szumiły odbiera zawodnikom podmiotowość i ich dehumanizuje. - Ten wpis rozpowszechnia też taki mit o tym, że to jest "aż" trzech zawodników, zbyt duża liczba osób czarnych. Że trzech zawodników to zdecydowanie za dużo, że może jeden byłoby okej, a trzech, to dla białej europejskiej drużyny zdecydowanie przesada. To szkodliwe przesłanie szczególnie w ustach przedstawiciela władzy, ale też w ustach reprezentanta społeczności akademickiej - podkreśla nasza rozmówczyni.

Rektorzy UMCS potępili wpis

Na wpis szybko zareagowała uczelnia. Kolegium Rektorskie UMCS wydało oświadczenie, w którym czytamy m.in.: "władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich przejawów nietolerancji, niechęci czy wrogości skierowanej przeciwko osobom innego pochodzenia narodowego, etnicznego czy rasowego".

W stanowisku podkreślono również, że wpis Szumiły jest "nieakceptowalny" i "wpływa negatywnie na wizerunek UMCS". "Niekwestionowaną, tradycyjną wartość akademicką stanowi bowiem tolerancja i poszanowanie dla innych narodów i kultur" - czytamy w oświadczeniu.

Władze UMCS nie zdecydowały się jednak na razie na skierowanie sprawy do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich - wykładowcę poproszono jedynie o "o natychmiastowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji".