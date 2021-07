Zobacz wideo

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał dokumenty dot. kierunków polityki oświatowej na nowy rok szkolny. Wśród nich znajdziemy choćby "wspomaganie roli rodziny", ale też "kształtowanie właściwych postaw". O jakie postawy chodzi? Wyjaśnił to w "Naszym Dzienniku" doradca min. Czarnka - dr Paweł Skrzydlewski. Jego zdaniem kluczowe jest "właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich" i ochrona przed "zepsuciem duchowym kobiet".

- Te słowa można skomentować na trzy sposoby. Pierwszy to jedno słowo: "W...ać!", które było najczęściej skandowanym hasłem podczas Strajku Kobiet. Drugi to zdanie, z którymi na pewno by się pan katecheta (min. Czarnek) zgodził: "Światem kobiety jest jej mąż, jej rodzina, jej dzieci i dom". To powiedział w 1934 roku Adolf Hitler - powiedziała w TOK FM feministka Anna Dryjańska.

Trzeci sposób skomentowania słów doradcy ministra Czarnka dotyczył końca patriarchatu. - Panowie są po prostu przerażeni, bo świat, jaki znają, im się kończy. Kończą się pieniądze i pokłony. Jestem w stanie zrozumieć, że dla lobby jest to dosyć nieprzyjemna perspektywa, dlatego biorą na celownik kobiety i mówią te wszystkie podłe rzeczy o zepsuciu kobiet. Jedyna rzecz, która jest zepsuta, to system edukacji, na którego czele stoi ministrant - oceniła.

Jak dodała, kobiety mają prawo być, kim chcą - bez względu na to, jak wyobraża sobie to minister edukacji. - Dopiero zaczynamy odzyskiwać namiastkę poczucia własnej wartości, zniszczonych w nas przez właśnie takich facetów (jak Czarnek). Rodzice powinni uważać na to, co się będzie działo z ich dziećmi, a zwłaszcza z dziewczętami w szkole - zakończyła gościni Macieja Zakrockiego.