W przesłanym w ostatnich dniach do premiera liście w sprawie zlokalizowania planowanej elektrowni jądrowej w okolicach Pątnowa Marek Woźniak podkreślił, że poczyni wszelkie działania, by wesprzeć budowę elektrowni w Wielkopolsce. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Radiem Poznań potwierdził w środę, że Wielkopolska jest jedną z zakładanych lokalizacji elektrowni jądrowej.

Elektrownia jądrowa. Premier podaje lokalizacje

- W planach budowy energetyki atomowej rozważamy trzy lokalizacje: okolice Żarnowca nad morzem, Bełchatów i właśnie ten obszar: Pątnów-Adamów-Konin, czy Pątnów w szczególności - powiedział premier radiu.

W ocenie szefa rządu wschodnia Wielkopolska jest dobrze przygotowana na to, by to tam pojawiły się nowe inwestycje energetyczne.

- Rzeczywiście ona jest dobrze przygotowana: ma inżynierów, ma potencjał produkcyjny. Już zresztą dzisiaj ta transformacja w zagłębiu Pątnów-Adamów-Konin, Konin, Koło, Turek, w tym wielkim okręgu przemysłowym, zachodzi w kierunku czystszych energii, w kierunku nowych energii, energetyki wodorowej - to też bardzo cieszy, bo to jest kierunek, który będzie miał bardzo duże wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy - powiedział premier.

- Jesteśmy trzecim w Europie producentem wodoru, a piątym na świecie. Ten wodór produkowany jest dziś z tzw. brudnej energii, dążymy do tego, żeby produkcja wodoru była czysta. Jesteśmy na dobrej drodze, to kierunek, w który mocno inwestujemy - dodał Mateusz Morawiecki.

W liście do szefa rządu Marek Woźniak podkreślił, że energetyka jądrowa "wpisuje się w rozwój Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, będąc działaniem komplementarnym, zapewniającym prawdziwy zielony wodór dla całej Polski i wspomagając dekarbonizację całych sektorów przemysłowych".

Zdaniem Woźniaka region "posiada odpowiednie zasoby kadrowe, instytucjonalne i infrastrukturalne, niezbędne dla efektywnej budowy, zarządzania oraz utrzymania całego ekosystemu energetycznego". Marszałek podkreślił też, że w województwie można w łatwy sposób uruchomić niezbędny potencjał naukowo-badawczy.

W 2020 r. rząd przyjął uchwałę ws. aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej. Zaktualizowany PPEJ zakłada budowę sześciu reaktorów jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW. Pierwszy miałby ruszyć w 2033 r.