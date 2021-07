Ewakuacja obozu harcerskiego w Kostkowicach. Ponad 500 zgłoszeń skutków burz

Jak poinformowała po godz. 20. rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, w związku z burzami z obozu w Kostkowicach ewakuowano w bezpieczne miejsce ok. 370 osób.

Jak informowała mł. bryg. Gołębiowska ok. godz. 19., do tego czasu w związku z burzami do strażaków w regionie napłynęło 160 zgłoszeń, w tym o kilkunastu uszkodzonych dachach - i nadal napływały nowe. Najwięcej interwencji notowano na wschodzie woj. śląskiego, w powiatach: zawierciańskim oraz częstochowskim.

O godz. 20. rzeczniczka śląskich strażaków podała, że w całym regionie odebrano już ponad 540 zgłoszeń związanych z burzami; najwięcej – po ponad 150 w powiatach zawierciańskim i częstochowskim, a także liczne m.in. z powiatu myszkowskiego.

W Kostkowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nieopodal zalewu Dzibice, mieści się Baza Obozowa Hufca Ziemi Zawierciańskiej. Zgodnie z opisem ze strony zawierciańskiego ZHP ośrodek obozowy to ponad 13 hektarów sosnowego lasu, na terenie którego znajduj± się m.in. domki drewniane, piętrowy drewniany budynek mieszkalny, jadalnia, kuchnia, toalety i łazienki.

W poniedziałek z powodu burz, które przeszły nad woj. warmińsko-mazurskim, prewencyjnie ewakuowano uczestników trzech tamtejszych obozów harcerskich. Nikt nie został poszkodowany.

We wtorek Związek Harcerstwa Polskiego podał, że każdy obóz harcerski ma wyznaczone miejsce ewakuacji, by w razie zagrożenia - także pogodowego - uczestnicy mogli się w nim schronić. Na każdym obozie obowiązkowe jest także przeprowadzenie próbnego alarmu.

W środę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informowało, że Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW-PIB wydało na ten dzień ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące możliwości wystąpienia w woj. śląskim burz i burz z gradem oraz o towarzyszącym im silnym wietrze – w porywach do 100 km/h.