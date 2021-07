Pół miliona pracowników budżetówki gotowych do wyjścia na ulice. Walczą o podwyżki

Zobacz wideo

Zapowiadane postulaty protestujących to przede wszystkim podwyżki płac. OPZZ chce, by kształtowały się one w granicach 12 procent - co oznacza, że w przełożeniu na przeciętną płacę w budżetówce podwyżka miałaby wynosić od 500 do 900 zł.

Poza tym organizacje pracownicze nie zgadzają się na to, by ewentualne podwyżki były sterowane - jak mówią - "ręcznie", ale systemowo. Czyli domagają się równoległych podwyżek dla wszystkich pracowników budżetówki. - Rząd ma czas do końca wakacji. Jeśli nie zgodzi się na postulaty, wówczas będzie gigantyczny protest - zapowiada Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

- Niestety polski system wynagradzania w budżetówce jest bardzo rozregulowany i bardzo mocno uznaniowy, stąd rzeczywiście część grup zawodowych w zeszłych latach miała wyższe podwyżki, inni niższe, a jeszcze inni w ogóle - dodaje.

Pierwsze protesty już wystartowały. - W wielu polskich sądach pikietują pracownicy, którzy chcą zwrócić uwagę na głodowe pensje i mobbing - podaje Radzikowski.

W sektorze budżetowym zatrudnionych jest ponad 20 proc. ogółu pracujących Polaków.