Ulewy w Małopolsce. Nagranie z drona pokazuje skalę podtopień w Głogoczowie

Jak przekazał wojewoda po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Myślenicach, według najnowszych prognoz sytuacja meteorologicznych w Małopolsce w dalszym ciągu może być niebezpieczna. Na południu województwa spodziewany jest opad miejscami nawet 100 litrów na metr kwadratowy.

- Apeluję do wszystkich Małopolan i wszystkich osób przebywających w Małopolsce o zachowanie szczególnej ostrożności, aby dostosować się do alertów wysyłanych na telefony komórkowe. Skala żywiołu i szybkość wzbierania wód jest na tyle gwałtowna, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o swoje zdrowie i życie - powiedział w niedzielę wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stany alarmowe zostały w niedzielę przekroczone na rzekach Skawinka i Szreniawa. Z brzegu wystąpiły potoki Wysoczanka, Radoczanka i Kleczanka.

Minionej nocy w niektórych rejonach powiatu myślenickiego spadło do 100 litrów wody na metr kwadratowy, co doprowadziło do wezbrania wód. Żywioł dotknął 104 zabudowania zarówno mieszkalne jak i gospodarcze.

Nocne ulewy w Małopolsce najwięcej zniszczeń spowodowały na terenie powiatu myślenickiego. W wielu miejscach na drogi lokalne i powiatowe woda naniosła muł, rumosz skalny i błoto. W Głogoczowie z zalanych pięciu domów ewakuowano 18. mieszkańców. Także w Głogoczowie została zalana droga krajowa nr 7 czyli popularna Zakopianka. Przez trzy godziny trasa w tym miejscu była zupełnie zablokowana. W Krzyszkowicach zostały uszkodzone co najmniej trzy mosty. Zalana została oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę pitną z beczkowozów. W szkole podstawowej w Głogoczowie została zalana kotłownia.

Burmistrz gminy Myślenice Jarosław Szlachetka udostępnił nagranie z drona, które pokazuje skalę podtopień w Głogoczowie.

Prewencyjnie zostały ewakuowane trzy obozy harcerskie z powiatów: nowotarskiego, myślenickiego oraz suskiego. Uczestnicy dwóch z tych obozów znaleźli schronienie w miejscowych remizach OSP. Łącznie zostały ewakuowane 84 osoby, w tym 72 harcerzy.

W ciągu minionej doby strażacy z Małopolski interweniowali 400 razy w związku z ulewnymi deszczami, z czego 200 wyjazdów dotyczyło powiatu myślenickiego.