Wielka wyrwa w centrum miasta. W Cieszynie zapadła się ulica

Rzecznik cieszyńskich strażaków mł. bryg. Michał Pokrzywa powiedział PAP, jezdnia zapadła się na długości ok. 5 m. Dziura ma ok. 3 m szerokości i 5 m głębokości.

- Prawdopodobnie spowodowane to było podmyciem drogi przez wodę po pęknięciu kolektora ogólnospławnego, który pod drogą w tym miejscu przebiega. Mogło to trwać dość długo, bo wyrwa jest duża. Na szczęście nikomu nic się nie stało; nikt do niej nie wpadł - powiedział Pokrzywa.

Rzecznik cieszyńskiej policji asp. Krzysztof Pawlik poinformował, że otoczenie zostało zabezpieczone. - Odcinek ul. Kolejowej, od ronda do ul. Wyspiańskiego, został wyłączony z ruchu. To jest centrum miasta i można skorzystać z objazdów, ale w godzinach szczytu będzie tam tłoczno - powiedział.

Usunięciem wyrwy zajmą się miejskie służby.