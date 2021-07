Kurczą się szeregi strażaków z OSP. "Wsie się wyludniają, to duży problem"

Każdy z ochotników jest gdzieś zatrudniony i ma rodzinę, ale gdy wyje syrena, porzuca swoje obowiązki, biegnie do remizy i wsiada do wozu strażackiego, by nieść pomoc innym. - Podejmujemy działania ratowniczo-gaśnicze. W ostatnich latach głównie ratownicze, bo tych nawałnic jest coraz więcej ze względu na zmiany klimatu - mówił w TOK FM Cezary Olejniczak z OSP Stary Waliszew.

OSP Korzeń