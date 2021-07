Zobacz wideo

Protestujący przyjechali z całej Polski. Jest też między innymi delegacja rybaków z Pomorza. Najwięcej rolników dotarło na blokadę z woj. łódzkiego. - Jeśli teraz nie zaprotestujemy, to wkrótce nas nie będzie - podkreślił rolnik z powiatu piotrkowskiego. - Rząd jest nieudolny, zamiast odstrzelić kilkaset dzików w związku z epidemią ASF, doprowadził do tego, że codziennie wybijane są tysiące świń - zaznaczył.

Kiedy protest ruszał, zawyły syreny. Na placu przed kościołem było kilkudziesięciu rolników, zapalili race, a wokół rozszedł się dławiący dym. Na transparentach protestujących najczęściej widnieje hasło "Wojna o wieś". Jak mówią, blokada to przejaw niezadowolenia wobec polityki rolnej prowadzonej przez rząd.

- Rząd nie radzi sobie z rolnikami, z naszymi problemami i z ASF - mówił Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. - Mówimy temu rządowi - wara od rolników - podkreślił. - To jest rząd, który nie dał nam podmiotowości, choć chce nam obiecać wszystko - zaznaczył. - Podmiotowość jest dla nas najważniejsza, bo tu nie o pieniądze nawet chodzi, ale o godność rolników - oświadczył.

Protest rolników. Utrudnienia w ruchu

Protest rozpoczął się - zgodnie z planem - o godzinie 8 rano, w Srocku, na rondzie łączącym drogę krajową nr 12 z trasą S8. Blokada będzie miała - jak mówią demonstrujący - charakter "kroczący". Kawalkadzie maszyn rolniczych towarzyszy kilkudziesięciu sympatyków AgroUnii. W sumie - zdaniem policji - w demonstracji może uczestniczyć 250 rolników.

Organizatorzy zapowiadali, że w proteście weźmie udział 150 ciągników i bliżej nieokreślona grupa rolników niezmotoryzowanych. - Nie wiadomo jednak, kiedy protest ma się rozpocząć, jak długo ma trwać, jaki ma mieć charakter i przebieg - przekazywał kilka dni temu PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.

- W miarę możliwości należy w tym dniu unikać jazdy dk nr 12 przez Srock. Jadąc od Łodzi w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego można to uczynić, kierując się na budowaną autostradę A1, dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Południe i tędy wjechać do miasta. Analogicznie należy poruszać się w przeciwnym kierunku - wyjaśnił Zalewski.

Z kolei kierowcy jadący drogą ekspresową S8 od strony Warszawy w kierunku Łodzi, także powinni dojechać do węzła Piotrków Trybunalski Południe, gdzie będą mogli zawrócić i kontynuować podróż w stronę Łodzi autostradą A1.