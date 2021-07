Przyducha - śnięte ryby straszą w jeziorach i rzekach. Dlaczego ryby masowo giną?

Zobacz wideo

Przyducha - co to jest i kiedy do niej dochodzi?

Gwałtowane zjawiska pogodowe i ekstremalne temperatury, jakie coraz częściej nawiedzają Polskę w wyniku globalnego przegrzania, mają negatywny wpływ na całe środowisko. Dotyczy to także zbiorników wodnych i ich mieszkańców. Przykładem jest przyducha w jeziorach, do której doprowadziły ostatnie upały.

Co to jest przyducha? To znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie danego zbiornika lub jego części. Przyduchę inaczej określa się jako deficyt tlenowy. W skrajnym przypadku prowadzi do masowego wymierania organizmów tlenowych zamieszkujących zbiornik, np. ryb.

Kiedy dochodzi do przyduchy? Przyczyn może być wiele, np.:

latem to ekstremalnie wysokie temperatury - dzieje się tak, ponieważ im wyższa temperatura, tym mniejsza zawartość tlenu w wodzie,

zimą jest to występowanie ekstremalnie niskich temperatur i długotrwałego zlodowacenia na powierzchni zbiornika - lód i śnieg zalegające na powierzchni uniemożliwiają fotosyntezę roślinom wodnym,

niewłaściwe dokarmianie,

zanieczyszczenie wody związkami chemicznymi,

niewłaściwa liczba i rodzaj ryb i roślin w zbiorniku.

Jakie są objawy przyduchy? W początkowym stadium przyduchy ryby zaczynają okazywać niecierpliwość, wykonują gwałtowne ruchy i szybko podpływają pod powierzchnię wody, usiłując łapać powietrze. Ich skóra i skrzela bledną, pojawia się mleczny śluz. Niekiedy następuje także wytrzeszcz oczu. Z czasem ryby zaczynają być osłabienie, tracą równowagę, przewracają się i ostatecznie giną. W skrajnych przypadkach śnięcie występuje na masową skalę.

Przyducha w Gnieźnie i tony śniętych ryb

Upały nawiedzają Polskę od wielu tygodni, a temperatura w wielu miejscach potrafi przekraczać 30°C i nawet w nocy nie spada poniżej 20°C. Konsekwencje takiego stanu rzeczy odczuwają organizmy wodne, które giną masowo właśnie z powodu przyduchy.

Przykładem jest przyducha w Gnieźnie i tony śniętych ryb wyłowionych z jeziora Jelonek. Dla wielu tamtejszych organizmów jest już za późno, jednak straż pożarna stara się pomóc pozostałym poprzez zastosowanie napowietrzania wody. Napowietrzanie polega na zasysaniu wody z jeziora, przepuszczaniu jej przez specjalne pompy i podawaniu jej z powrotem do zbiornika.