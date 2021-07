OKO.press: TVP zrywa współpracę z wydawcą. Nie zdjął z anteny piosenkarki z tęczową flagą

Zobacz wideo

Słowacka piosenkarka Karin Ann wystąpiła w TVP 14 lipca na zakończenie programu "Pytanie na śniadanie". Na wizji wyciągnęła z torebki tęczową flagę i założyła ją sobie na plecy. Piosenkę dedykowała osobom LGBT.

- Piosenkę dedykuję całej społeczności LGBTQ w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko wygląda. Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem z wami, stoję tu z wami i kocham was - mówiła. Wideo zostało usunięte ze strony internetowej "Pytania na śniadanie", ale sytuację omówiły media, było o niej głośno także w mediach społecznościowych.

OKO.press dowiedziało się nieoficjalnie, że TVP zerwała współpracę z wydawcą programu Radosławem Bielawskim za to, że nie zdjął z wizji słowackiej wokalistki. Bielawski był wydawcą programu od 12 lat.

Wcześniej pracował m.in. jako trójmiejski reporter Polsatu, dziennikarz Radia 94 i dyrektor programowy Radia Złote Przeboje.