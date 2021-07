Krzysztof Woźniak o tragicznym wypadku w centrum Warszawy: "Splot wielu patologii drogowych"

Po tragicznym wypadku w Warszawie - na ulicy Marszałkowskiej - rozgorzała dyskusja dotycząca przekraczania jezdni przez osoby z niepełnosprawnościami. - Co do zasady, mogą przekraczać jezdnię w tych samych miejscach, w których mogą to robić po prostu piesi. Tutaj ustawodawca nie dał większych kompetencji. Odniósł się jednak do kwestii związanej z zachowaniem kierującego - tłumaczy dziennikarz TOK FM.