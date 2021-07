Policjanci musieli usprawiedliwiać nieobecność na mszy? "Niefortunne sformułowanie"

Komendant Piotr Koszczała informował w piśmie, jak przebiegać będą uroczystości z okazji święta policji, które obchodzone było 21 lipca. Wynikało z niego, że uroczystości zaplanowane w Biskupcu niedaleko Olsztyna miały zakończyć się... obowiązkową dla policjantów mszą. "Informuję Państwa, że 28 lipca po próbie generalnej o godzinie 11.30 w kościele pw. Jana Chrzciciela w Biskupcu odbędzie się msza święta. Jeżeli ktoś nie zamierza uczestniczyć we mszy, powinien usprawiedliwić się u Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie - czytamy we fragmencie pisma, który opublikowała "Gazeta Wyborcza".

- Jako związkowiec uzyskałem zapewnienie, że sformułowanie jest niefortunne, że to pośpiech zadecydował o tym. Autorowi chodziło zupełnie o coś innego - mówił w TOK FM Sławomir Koniuszy z policyjnego NSZZ.

Również w odpowiedzi na pytania "GW" olsztyńska policja tłumaczyła, że uczestnictwo policjantów we mszy świętej nie było obowiązkowe. "W związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii oraz obostrzeniami, a także zaleceniami sanitarnymi, pragniemy zadbać o to, by podczas uroczystości wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie sanitarne. Z tego wynika m.in. dbałość o kontrolę liczby uczestników i dostęp do informacji o miejscu ich przebywania w czasie trwania uroczystości" - stwierdził Rafał Prokopczyk z biura prasowego Komendy Miejskie Policji w Olsztynie.