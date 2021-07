Zamiast molestowania nieletniej "nierozważne zachowanie". Watykan oczyszcza z zarzutów bp. Szkodonia

Watykan nie dopatrzył się winy w postępowaniu bp. Jana Szkodonia i oczyścił go z zarzutów molestowania nieletniej. Według Nuncjatury Apostolskiej jedyne, co można zarzucić bp. Szkodoniowi, to "nierozważne zachowanie".

fot. Krzysztof Karolczyk / Agencja Gazeta