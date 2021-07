Co ósmy rodzic w Polsce żałuje, że ma dziecko. "Należymy do krajów ryzyka rodzicielskiego"

Badanie doktora Konrada Piotrowskiego z Uniwersytetu SWPS pokazuje, że aż 13 proc. polskich rodziców żałuje, że zdecydowało się na posiadanie dziecka. W Niemczech i USA, gdzie przeprowadzono podobne badania, żałujących rodziców jest ok. 7-8 proc. Psycholog przyznał w TOK FM, że był zaskoczony tym, jak wielu polskich rodziców żałuje swojej decyzji. Wyjaśniał też, że zadał im to samo pytanie, które kilka lat temu zadano rodzicom niemieckim, dzięki czemu oba wyniki można porównywać. - Spora grupa rodziców zwracała uwagę na to, że rodzicielstwo jest inne, niż sobie wyobrażali. - tłumaczył Piotrowski.

REKLAMA

- Ważnym punktem zwrotnym jest rzeczywisty obraz rodzicielstwa w porównaniu do oczekiwań, które mamy jeszcze na etapie ciąży - zaznaczył. Jak dodał, tutaj pojawia się pytanie, dlaczego wyobrażenia rozmijają się z rzeczywistością. Zauważał, że wpływ mają czynniki finansowe i "relacyjne". - Kwestie finansowe i kwestie "relacyjne". - Okazuje się, że znacznie rośnie ryzyko żałowania rodzicielstwa wśród tych osób, które mają trudną sytuację finansową i tych, które rozstały się z drugim rodzicem dziecka (...). Żal narasta wtedy, kiedy mamy przekonanie, że związek nam się nie udał - mówił. Poza tym psycholog zwracał uwagę, że rodzice, którzy żałują, często sami mają za sobą trudne dzieciństwo. Nierzadko naznaczone fizyczną i psychiczną przemocą.

Jak mówił dalej, badanie jego autorstwa jest trzecim dużym badaniem na świecie, które pozwala stwierdzić, jaki jest przybliżony odsetek żałujących rodziców. Choć zaznaczał, że wcześniej badano też syndrom "wypalenia rodzicielskiego". - Okazało się kilka lat temu, że Polska należy do krajów z jednym z najwyższych na świecie odsetków rodziców o silnym wypaleniu rodzicielskim - zauważał. Jak dodał, na tle ponad czterdziestu krajów Polska należy w tej kwestii do czołówki.

- Wynik, który ja uzyskałem, pokazuje, że porównaniu do niemieckiej populacji także odsetek rodziców żałujących posiadania dzieci jest spójny z tym, co wcześniej zaobserwowali badacze wypalenia - mówił. - Można przypuszczać, że Polska należy na tle Europy do krajów pewnego ryzyka rodzicielstwa - dodał. Jak podkreślił, niezwykle ważna jest tutaj kwestia finansowa, ponieważ właśnie przez brak pieniędzy rodzice często zaczynają się zastanawiać, czy decyzja o posiadaniu dziecka była słuszna.

Konrad Piotrowski przeprowadził ankiety wśród 1775 polskich rodziców w wieku od 18 do 40 lat oraz w dodatkowej grupie 1280 mających dzieci osób w wieku 18-30 lat. Badacze pytali ich m.in. o to, czy podjęliby taką samą decyzję dotycząca rodzicielstwa, gdyby mogli cofnąć się w czasie. Uczestnicy odpowiadali też na pytania związane z ich stanem psychicznym, sytuacją społeczną i demograficzną.

W pierwszej grupie 13,6 proc., a w drugiej - 10,7 proc. badanych wyraziło żal, że jest rodzicami. Osoby żałujące decyzji o rodzicielstwie pochodziły z różnych grup społecznych.