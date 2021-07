Zobacz wideo

Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, przed godz. 3 w Radymnie. Policja otrzymała sygnał, że na parkingu przed kąpieliskiem kierowca bmw potrącił pieszego. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie potwierdzili tej informacji. Na parkingu stało osobowe bmw, samochód został zabezpieczony.

REKLAMA

W niedzielę wieczorem policja - w związku z próbą przejechania pieszych - zatrzymała trzech mężczyzn. Prok. Harasz-Wołoszyn powiedziała PAP, że obecnie trwają czynności w sprawie. Trwa przesłuchiwanie świadków, zabezpieczony został monitoring z miejsca zdarzenia.

Czynności z udziałem zatrzymanych trzech mężczyzn zaplanowano na wtorek. Chodzi m.in. o ustalenie przebiegu zdarzenia, aby wiadomo było, w jakim charakterze zatrzymani mężczyźni zostaną przesłuchani.

Trwa także poszukiwanie osób pokrzywdzonych. - W związku z tym zdarzeniem obecnie mamy ustalone dwie osoby pokrzywdzone. Zostały one ustalone w toku intensywnych czynności, nie zgłosiły się same – zaznaczyła prokurator. Zaapelowała, aby osoby, które widziały lub brały udział w tym zdarzeniu, zgłosiły się do prokuratury w Jarosławiu lub na policję w Radymnie.

W mediach pojawiło się nagranie, pokazane m.in. w Polsat News, na którym widać, jak samochód osobowy próbuje rozjechać pieszych, którzy uciekają przed pojazdem.

Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.