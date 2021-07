Alerty pogodowy dla połowy województw w Polsce. Uwaga na superkomórki burzowe

"Dzisiejszego wieczora na zachodzie regionu może dojść do wkroczenia od zachodu komórki burzowej o charakterze superkomórkowym" – czytamy w ostrzeżeniu na stronie Zachodniopomorskich Łowców Burz na Facebooku. Taka burza może być bardziej gwałtowna niż "zwykła" i trwa dłużej. Łowcy Burz zwracają uwagę, że w wyniku przejścia "superkomórkowców" możliwe są podtopienia.

REKLAMA

Alerty drugiego stopnia IMGW przed burzami z gradem i upałami obejmują województwa: mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, a także część małopolskiego i świętokrzyskiego. Alerty obowiązują na tych terenach od godz. 14 w poniedziałek do godzin wieczornych, a w niektórych miejscach nawet do nocy.

Synoptycy ostrzegają, że w tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 30 do 40 mm, a lokalnie - w przypadku kumulacji opadów - nawet do 60 mm. Opadom towarzyszyć będzie także silny wiatr, osiągający w porywach 80 km/h. Lokalnie należy spodziewać się także opadów gradu.

Ponadto, w tych regionach prognozowane są również upały. Zgodnie z zapowiedziami IMGW, temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgać będzie od 28 do 31 st. C. Natomiast w nocy termometry wskażą od 18 do 20 st. C.

Alerty drugiego stopnia m.in. w lubuskim, opolskim i dolnośląskim

Ponadto Instytut wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obejmują one województwa: opolskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Jak podał IMGW, w tych regionach Polski prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru sięgające do 80 km/h. Miejscami może również spaść grad.

Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałkowego popołudnia do północy, a miejscami także do rana.

Ochłodzenie ma przyjść w piątek, weekend w całej Polsce zapowiada się deszczowo.