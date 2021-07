Koniec Naszej Klasy. "Mamy do usunięcia dane kilku milionów użytkowników"

- Serwis NK.pl zostanie zamknięty 27 lipca o godz. 23:59, ale sam adres strony pozostanie aktywny, bo pozostaną tu informacje o zamknięciu serwisu - powiedziała gazecie Skrzypek-Makowska, kierownik Komunikacji Zewnętrznej w Ringier Axel Springer Polska. Jak podkreśliła, RASP jest wciąż otwarty na propozycje dotyczące marki Nasza Klasa.

Najważniejszym dla użytkowników elementem zamknięcia Naszej Klasy będzie jednak proces przetwarzania danych osobowych użytkowników. Jeszcze w 2020 r. na portalu zarejestrowanych było ponad milion osób. Zapewne część z nich wraz z decyzją o zamknięciu serwisu zdecydowała się swoje konta usunąć.

Reszta użytkowników nie będzie musiała tego robić - ich danymi zajmie się administrator. Jak informował RASP, po zamknięciu Naszej Klasy zostaną usunięte dane ze wszystkich kont, jako że ich dalsze przetwarzanie będzie bezpodstawne. Wydawca podkreśla jednak, iż proces ten może potrwać nawet kilka miesięcy. - Mamy do usunięcia dane kilku milionów użytkowników, dlatego cały proces jest czasochłonny i zależy m.in. od wydajności stale pracujących maszyn – wyjaśniła Skrzypek-Makowska.

"Zakończenie działalności Naszej Klasy stawia przed właścicielami sporo wyzwań. Użytkownicy serwisu mieli między innymi możliwość korzystania z usług płatniczych serwisu, takich jak Eurogąbki, Goście, Goście Plus, Prezenty czy Super Zdjęcie" - zwraca uwagę dziennik.

"Rz" pisze również, że administrator uruchomił specjalną procedurę umożliwiającą ubieganie się o zwrot środków, jeśli nie mogły zostać w pełni wykorzystane przed terminem zamknięcia portalu. Osoby z Naszej Klasy mogły ubiegać się o wypłaty przez ostatnie dwa miesiące.

Nasza Klasa polskim Facebookiem

Portal NaszaKlasa.pl stworzyli czterej studenci informatyki z Uniwersytetu Wrocławskiego - Maciej Popowicz, Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz i Łukasz Adziński w listopadzie 2006 roku. Serwis zaczął przyciągać przed ekrany komputerów miliony Polek i Polaków. Na początku Nasza Klasa miała łączyć starych znajomych i umożliwiać im wymianę wiadomości, ale także umawianie się na spotkania klasowe po latach, co w owym czasie było bardzo popularne.

Do niemal końca pierwszej dekady XXI wieku Nasza Klasa nie miała konkurencji. Facebook nie był w Polsce aż tak popularny, co jednak się zaczęło zmieniać i to Fb stał się tym "bardziej atrakcyjnym" serwisem społecznościowym w polskim internecie. NaszKlasa.pl próbowała wtedy zmienić wygląd i nazwę, aby przyciągnąć użytkowników i nie tracić obecnych. W 2010 roku stała się serwisem o nazwie NK.pl. Media zauważają, że to nie pomogło. Serwis nie wrócił już do czasów świetności z okresu powstania. Jednak dla bardzo wielu Polaków pozostanie tym serwisem, który wprowadził ich w świat mediów społecznościowych.