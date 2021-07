"Koniec z pracą w piżamie czy dresie". Powrót do biura to jak spotkanie z nową rzeczywistością. Co się zmieniło? Czego się obawiamy?

Część pracowników i pracowniczek odnalazło się dobrze w pracy zdalnej i znalazło w niej plusy dla swojego stylu życia, inni przebierali nogami i nie mogli się doczekać, aż w końcu zaczniemy pracować razem w biurze, gdzie będzie można się spotkać przy ekspresie do kawy i opowiedzieć o swoim weekendzie czy porozmawiać o nowym serialu. Świadomość tego, że różne osoby mają różne potrzeby, jest kluczowe zarówno z perspektywy kolegi czy koleżanki, jak i perspektywy menedżerskiej.

REKLAMA

Emocje, które towarzyszą powrotom do biura

Powrót do biura i pracy z innymi osobami wiąże się z różnymi emocjami. Warto im się przyjrzeć. Warto podkreślić, że pandemia koronawirusa to czas ogromnej niepewności i wielu zmian, wskutek czego jesteśmy wyczerpani i wracamy do biur często z wyładowaną baterią. Czego możemy się bać? Tego, czy potrafimy się skupić. Tego, jak wyglądamy (z badań wynika, że każdemu z nas przybyło kilka kilogramów). Powrót do biur to też pozytywne emocje i radość z tego, że wyjdziemy z domu, że zobaczymy się ludźmi, z którymi pracujemy. W tym wachlarzu emocji mogą pojawić się złość, wzruszenie, smutek, żal, spokój, wyczerpanie, rozpacz. - Warto rozmawiać o tym, co czujemy, bo te nieprzyjemne emocje często tracą na sile, kiedy zostają wypowiedziane – radzi w swoim podcaście Zuzanna Piechowicz.

Powrót granicy między pracą a niepracą

Według wszystkich raportów, pracując z domu, pracowaliśmy dłużej, a granica między pracą a niepracą zlewała się. Bo skoro na tej samej kanapie pracuję i odpoczywam, to ciężko znaleźć wyraźną granicę między jednym a drugim. Pójście do biura może nam pomóc ją wyznaczyć. Godzina wyjścia z pracy będzie godziną, kiedy kończymy obowiązki służbowe, a zaczynamy swój czas prywatny, czas z rodziną i wypoczynek. Kolejnym plusem powrotu do biur jest komunikacja. To, co wymagało spotkań online, teraz może dziać się podczas rozmowy ze współpracownikiem z biurka obok. Poza tym będąc w biurze, łatwiej jest nam budować relacje, utrzymywać i je pogłębiać. Jak podkreśla Zuzanna Piechowicz w w podcaście „Witaj w biurze", miejsce pracy to też miejsce relacji, przyjaźni, koleżeństwa.

Praca w dresie nie tak dobra, jak myślano wcześniej

W raporcie „Welcome to the new office life!" opracowanym przez Globalworth możemy przeczytać, że praca w dresie nie jest tak dobra, jak to się wcześniej wydawało. W 20212 roku dwóch naukowców przeprowadziło badania, jak to, w co się ubieramy, wpływa na naszą produktywność w pracy. Okazało się, że noszenie ubrania, które kojarzyły się danej osobie z pracą, prowadziło do większego skupienia, uważności, mniejszej ilości błędów i większej produktywności. - Może więc warto przywrócić rozciągniętemu dresowi skojarzenie z odpoczynkiem, a do pracy ubrać się inaczej i wykorzystać to, że może łatwiej będzie nam się skupić – radzi prowadząca podcast „Witaj w biurze".

COVID-19 a powrót do biura. Jak zadbać o bezpieczeństwo

Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała specjalny przewodnik dla kadry zarządzającej z radami i wskazówkami, jak sprawić, by nasze miejsca pracy były jak najbezpieczniejsze. Zawarte są tam znane rekomendacje, jak częsta dezynfekcja rąk, noszenie masek, regularne czyszczenie i dezynfekcja sprzętu biurowego. Kształtowanie bezpiecznych nawyków jest bardzo ważne, a kluczową sprawą dla bezpiecznego powrotu do biura są szczepienia. Warto też pamiętać, że jeśli ktoś źle się czuje, nie powinien ryzykować, tylko dać znać przełożonemu i wziąć wolne lub pracować zdalnie.

W raporcie przygotowanym przez Globalworth „Welcome to the new office life!" możemy przeczytać, że jeśli ludzie nawet chcą wrócić do biura, praca nie będzie wyglądała tak jak przed marcem 2020. Powrót do przestrzeni roboczych będzie zupełnie nowym doświadczeniem dla każdego z nas. Nie będziemy funkcjonować w biurach tak jak przed pandemią koronawirusa, bo najważniejsze będzie bezpieczeństwo.